Mãe de garoto que catava latinhas para treinar comenta chance na Esmac: 'Feliz pelo meu filho'

Ele disse que sim! Após receber um convite do presidente da Esmac, clube de futebol na grande Belém, o garoto Adriano, de Itaituba, está a caminho de Ananindeua para realizar testes na equipe. A história do garoto, que catava latinhas no interior do estado para conseguir treinar futebol, viralizou nas redes sociais nas últimas semanas.

A redação de O Liberal conversou com Gislane Lima, mãe de Adriano. Ela disse que já estrou em contato com a Esmac e que o garoto aceitou o convite de imediato. Os dois devem vir para Ananindeua na semana que vem e participar de avaliações no clube.

"O presidente da Esmac, professor Ivanildo, viu o vídeo do Adriano e entrou em contato comigo. Ele falou que queria muito fazer um teste com o Adriano. Estou muito feliz por meu filho ter recebido essa chance", comemora a mãe do garoto.

Gislane conta que deve permanecer em Ananindeua por sete dias. A Esmac vai custear a permanência de mãe e filho na região metropolitana até o fim das avaliações. Caso o garoto seja aprovado, deve receber um contrato para jogar pelas categorias de base do time.

Entenda o caso

Adriano, jogador da categoria sub-12, deu um testemunho da dificuldade de vários garotos em busca do sonho de ser jogador de futebol. Atuando pela Escolhinha Ipê, associação esportiva de Itupiranga, a criança trabalhava como catador de latinhas para conseguir dinheiro e ir aos treinos.

Em um vídeo, o garoto, bastante emocionado, conta que a mãe trabalha como faxineira e o pai como lavrador. Ele revela a situação financeira difícil vivido pela família e como viu na coleta de latinhas a única chance de conseguir dinheiro para seguir no sonho de ser jogador profissional.