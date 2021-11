Garoto que catava latinhas para treinar é convidado para fazer testes na Esmac

Um garoto do município de Itupiranga, sudeste do Pará, recebeu uma chance de ouro na tarde desta segunda-feira (1º). O jovem foi convidado pelo presidente da Esmac, clube de Ananindeua, na grande Belém, a realizar testes na categoria de base da equipe. A história da criança viralizou nas redes sociais nos últimos dias.

Adriano, jogador da categoria sub-12, deu um testemunho da dificuldade de vários garotos em busca do sonho de ser jogador de futebol. Atuando pela Escolhinha Ipê, associação esportiva de Itupiranga, a criança trabalhava como catador de latinhas para conseguir dinheiro e ir aos treinos.

Em um vídeo, o garoto, bastante emocionado, conta que a mãe trabalha como faxineira e o pai como lavrador. Ele revela a situação financeira difícil vivido pela família e como viu na coleta de latinhas a única chance de conseguir dinheiro para seguir no sonho de ser jogador profissional.

O vídeo, em poucos dias, viralizou nas redes sociais e chegou nas mãos do presidente da Esmac, professor Ivanildo. Após saber a história do garoto, o mandatário do clube de Ananindeua fez o convite para que Adriano realizasse um período de testes na equipe da Região Metropolitana.

"Seria uma honra receber um garoto como você e a Esmac quer oferecer pra você a condição de realizar seu sonho. Venha aqui fazer um período de avaliação conosco. Estamos de portas abertas para você", disse o presidente.

Ivanildo ainda anunciou outra novidade. Segundo ele, a Esmac vai fazer uma parceira com a Escolhinha Ipê, local onde Adriano treinava. O objetivo, de acordo com o presidente, é dar chances para que outros garotos também possam chegar ao futebol profissional.

O time profissional masculino da Esmac disputa, no momento, a Série B do Campeonato Paraense, a "Segundinha". A equipe busca classificação para a próxima fase do campeonato.