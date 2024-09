Macedônia do Norte x Armênia: onde assistir e escalações do jogo hoje (10/09) pela Liga das Nações

Macedônia do Norte x Armênia disputam hoje, terça-feira (10/09), a fase de grupos da Liga das Nações. O jogo começa às 15h45 (horário de Brasília), na Arena Toše Proeski, em Escópia, Macedônia do Norte. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Macedônia do Norte x Armênia a ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Macedônia do Norte estreou na Liga das Nações com um empate de 1 a 1 com as Ilhas Faroé. Já a Armênia iniciou com uma vitória de 4 a 1 sobre a Letônia.

VEJA MAIS

Macedônia do Norte x Armênia: prováveis escalações

Macedônia do Norte: Dimitrievski; Dimoski, Serafimov, Musliu, Alioski; Bardhi, Alimi; Miovski, Qamili, Churlinov; Elmas.

Armênia: Cancarevic; Muradyan, Haroyan, Harutyunyan; Hovhannisyan, Spertsyan, Iwu, Tiknizyan; Bichakhchyan, Zelarayan, Serobyan.

FICHA TÉCNICA

Macedônia do Norte x Armênia

Nations League

Local: Arena Toše Proeski, em Escópia, Macedônia do Norte

Data/Horário: 10 de setembro de 2024, 15h45