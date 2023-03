Lyon x Nantes: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (17/03) pela Ligue 1

As equipes Lyon x Nantes disputam nesta sexta-feira (17/03) a 27° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Groupama, em Décines-Charpieu, França. Confira o horário e onde assistir a partida:

Onde assistir Lyon x Nantes ao vivo?

A partida Lyon x Nantes pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Lyon x Nantes​​ chegam para o jogo?

Lyon está em 10° lugar na Ligue 1 e soma 11 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 42 gols marcados e 31 gols sofridos.

Já Nantes ocupa a 14° posição do campeonato com 6 vitórias, 11 empates, 10 derrotas, 29 gols marcados e 36 gols sofridos.

Escalações

Nantes: Lafont; Centonze, Pallois, Girotto, Hadjam; Moutoussamy, Chirivella; Simon, Blas, Ganago; Mohamed.

Lyon: Riou; Kumbedi, Lovren, Lukeba, Tagliafico; Mendes; Lepenant, Caqueret, Tolisso; Lacazette, Barcola.

FICHA TÉCNICA

Lyon x Nantes

Campeonato Francês - Ligue 1

Local: Estádio Groupama, em Décines-Charpieu, França

Data/Horário: 17 de março de 2023, 17h