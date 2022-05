Lyon vence o Barcelona e conquista a Champions League feminina pela oitava vez

O Lyon venceu o Barcelona por 3 a 1 no Juventus Stadium e venceu a Champions League feminina pela oitava vez na história. A equipe francesa abriu larga vantagem logo na primeira etapa e soube segurar o ímpeto catalão na outra parte do jogo. Esta é a segunda vez que o Barça é vice para o clube francês.

O Lyon entrou bem em campo e abriu uma vantagem de 3 a 0 com 35 minutos de jogo. A equipe da treinadora Sonia Bompastor se postou com uma defesa sólida e fez o Barcelona ter dificuldades para atacar. Henry abriu o placar com um golaço de fora da área, e Hegerberg e Macário ampliaram.

Mesmo com a grande desvantagem no placar, o Barcelona não desistiu. A equipe apostou nas jogadas pelo lado direito, com Hansen, e conseguiu marcar ainda antes do fim da primeira etapa. Hansen levantou na área para Alexia Putellas bater de primeira e dar esperanças ao time.

O Barcelona se mandou ao ataque em busca de uma virada ou um empate para levar o jogo para a prorrogação. Virou ataque contra a defesa. No fim, a solidez defensiva do Lyon prevaleceu e a equipe garantiu seu oitavo título da Champions League.