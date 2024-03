Felipão deixa o Atlético-MG antes das finais do Campeonato Mineiro

Na manhã desta quarta-feira, o Atlético-MG anunciou a saída do técnico Luiz Felipe Scolari , após uma reunião da diretoria do clube realizada na noite de terça-feira. A decisão ocorre antes das finais do Campeonato Mineiro, contra o Cruzeiro , e a diretoria está em busca de um substituto com urgência. Segundo comunicado oficial, a rescisão do contrato foi consensual.

Os bastidores já estavam agitados na terça-feira, com rumores de um possível pedido de demissão de Felipão circulando nas redes sociais. Embora o treinador tenha negado esse pedido, parte da diretoria estava insatisfeita com o desempenho da equipe e com a relação de Scolari com a torcida, o que acabou resultando em sua saída.

Felipão, por sua vez, estava ciente de que algo estava em andamento nos bastidores, especialmente após retornar de uma palestra em Tiradentes, interior de Minas Gerais.

Com o elenco do Galo de folga nos últimos dias, a equipe só se apresentará na tarde desta quarta-feira.

Busca por um substituto estrangeiro

O Atlético já está estudando nomes para ocupar o cargo de técnico, mas ainda não realizou contatos. O nome de Vojvoda, atual técnico do Fortaleza, foi praticamente descartado devido à dificuldade em concretizar um acordo. Embora seja muito bem avaliado, a diretoria entende que é improvável que ele deixe o Leão.

Enquanto não há a contratação de um novo treinador, o auxiliar da casa, Lucas Gonçalves, assumirá o comando dos treinos na Cidade do Galo. Existe a possibilidade de ele liderar a equipe nas finais do Mineiro e na estreia na Conmebol Libertadores, mas uma efetivação permanente não está nos planos imediatos.

Scolari tinha contrato com o Atlético-MG até o final deste ano. Ao longo de sua passagem pelo clube, ele comandou a equipe em 41 partidas, conquistando 19 vitórias, 10 empates e 12 derrotas.