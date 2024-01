Felipão revela acordo com a família para se aposentar

O técnico do Atlético, Luiz Felipe Scolari, revelou na tarde desta quarta-feira (10), em entrevista coletiva, ter um acordo com a própria família para se aposentar ao fim da temporada. Entretanto, ele não descarta a possibilidade de seguir no futebol depois dessa data.

VEJA MAIS

"Se eu achar que não vou dar aquilo que sempre fui como técnico, vou parar. Não sei quando será. A princípio, está acertado que no fim do ano eu possivelmente deixo de ser treinador. Foi o que combinei com a família. Mas pode ser que isso um dia mude, né!?", ponderou o comandante alvinegro.

Felipão chegou a anunciar a aposentadoria como treinador em dezembro de 2022, quando dirigia o Athletico-PR. Ele iniciou a temporada seguinte como diretor-técnico do Furacão, mas, em junho, voltou à antiga funçã para trabalhar no Galo.

"Me sinto em condições físicas e mentais ideais e tenho uma equipe maravilhosa na mão, uma condição de trabalho que me deixa totalmente satisfeito e um grupo de trabalho maravilhoso. Fui criado no futebol e, por mais que queira terminar minha carreira como técnico, ainda me motivo muito para todos os jogos e treinamentos", contou.

"Me sinto feliz. Trabalho porque recebo, porque sou profissional, mas também porque gosto do que faço e isso me motiva todos os dias", completou o técnico pentacampeão com a seleção brasileira e que busca o primeiro título pelo Atlético.