Londrina x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo hoje (19/07) pela Série B do Brasileiro

Londrina e Sampaio Corrêa disputam nesta terça-feira (19/07), em partida válida pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está programada para começar às 19h (horário de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Londrina x Sampaio Corrêa?

A partida Londrina x Sampaio Corrêa pode ser assistida pelo streaming Premiere 3

Como Londrina x Sampaio Corrêa chegam para o jogo?

Pela Série B, o Londrina está na 10ª posição com 23 pontos. Já o Sampaio Corrêa, ocupa a 6ª posição com 25 pontos.

FICHA TÉCNICA

Londrina x Sampaio Corrêa

Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio do Café, em Londrina

Data/Horário: 19 de julho de 2022, 19h

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Londrina: Matheus Nogueira; Samuel Santos, Saimon, Vilar e Alan Ruschel; João Paulo, Jhonny Lucas, Gegê e Caprini; Douglas Coutinho e Gabriel Santos (Mirandinha). TÉCNICO: Adilson Batista

Sampaio Corrêa: Gabriel Batista; Yann, Gabriel Furtado, Joécio (Pedro Carrerete/Otávio) e Pará; André Luiz, Ferreira, Renatinho (Lucas Araújo); Nadson, Gabriel Poveda e Ygor Catatau. TÉCNICO: Léo Condé

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)