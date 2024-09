Londrina x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (02/09) pela Série C

Londrina x Athletic disputam hoje, segunda-feira (02/09), o quadrangular do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Jacy Scaff, o Estádio do Café, em Londrina (PR). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Londrina x Athletic-MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo DAZN e pelo Nosso Futebol+, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Londrina foi o 7° colocado da temporada normal e acumulou nela 7 vitórias, 8 empates, 4 derrotas, 24 gols marcados e 21 gols sofridos.

Já Athletic foi o vice-líder dessa etapa e somou 12 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 39 gols marcados e 21 gols sofridos.

Londrina x Athletic: prováveis escalações

Londrina: Gabriel Félix; Thiago Ennes, João Maistro (Rayan), Rayan Ribeiro e Maurício; Tauã, Kadi e Rafael Longuine; Henrique, Everton Moraes e Iago Teles. Técnico: Claudinei Oliveira.

Athletic Mineiro: Glauco; Douglas Pelé, Danilo, Edson e Yuri Silva; Diego Fumaça, Djalma, Geovane e David Braga; Denilson e Paul Villero. Técnico: Roger Silva.

FICHA TÉCNICA

Londrina x Athletic Club

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Municipal Jacy Scaff, o Estádio do Café, em Londrina (PR)

Data/Horário: 02 de setembro de 2024, 20h