Liverpool x Burnley: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (13/02) pela Premier League

As equipes Liverpool x Burnley disputam neste domingo (13/02) a 25ª rodada do Campeonato Inglês, a Premier League. A partida está programada para começar às 11h (horário de Brasília), no Estádio Turf Moor, em Burnley, Inglaterra. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Liverpool x Burnley?

A partida Liverpool x Burnley pode ser assistida pela plataforma de streaming Star+, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como Liverpool x Burnley chegam para o jogo?

Liverpool está em 2° lugar no Campeonato Inglês, com um acúmulo de 15 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 60 gols marcados e apenas 19 gols sofridos.

Já o Burnley é o atual lanterna da Premier League, com apenas 1 vitória, 11 empates, 8 derrotas, 17 gols marcados e 28 sofridos.