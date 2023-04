Liverpool Montevideo x Corinthians: onde assistir e o horário do jogo hoje (06/04) pela Libertadores

As equipes Liverpool Montevideo x Corinthians disputam nesta quinta-feira (06/04) a fase de grupos da Copa Libertadores da América. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

A partida Liverpool Montevideo x Corinthians pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Paramount+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Atualmente, o Livepool de Montevideo está na 8° posição do Campeonato Uruguaio com 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas.

Já Corinthians liderou o Grupo C do Campeonato Paulista com 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Depois, o time foi eliminado por Ituano nos pênaltis após empate de 1 a 1.