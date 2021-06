Liverpool ganha autorização para ampliar capacidade do Anfield

O Liverpool conseguiu autorização do Conselho da cidade para a ampliação do Anfield. O estádio dos Reds receberá mais sete mil lugares em uma obra que deve custar cerca de 60 milhões de libras (R$ 429 milhões). Com isso, a equipe de Jurgen Klopp terá a terceira maior arena da Inglaterra, atrás apenas do Old Trafford e do Tottenham Stadium.

A expectativa é de que a obra fique pronta dentro de 18 meses, embora a reforma só deva começar a partir de dezembro. O momento mais invasivo da ampliação do Anfield será realizado apenas no próximo verão europeu, quando não haverá jogos de futebol no local.

> Veja a tabela da EurocopaOs residentes estão preocupados com o impacto que a obra pode ter no Stanley Park. Cerca de 27 árvores devem ser removidas da área externa para que a expansão do estádio seja concretizada. No entanto, o Liverpool promete replantar outras 70 como forma de compensar o preojuízo momentâneo.

Além do Liverpool, o Everton, a segunda maior equipe da cidade, também planeja estar de casa nova nos próximos anos. Os Toffees devem deixar o Goodison Park, que tem capacidade para pouco mais de 39 mil torcedores, enquanto a nova arena poderá receber quase 53 mil fãs. A expectativa é de que a obra seja concluída em 2024.