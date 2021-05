Líder: Esmac goleia e assume a ponta do grupo A do Brasileiro Feminino A2

Esmac- PA e Assemurb- AC se enfrentaram na manhã deste domingo (23), no Souza, em Belém, pela segunda rodada do Brasileirão Feminino Série A2, grupo 1. O time paraense goleou as acrianas por 6 a 0, e somou mais três pontos no torneio nacional e assumiu a liderança do grupo A com seus pontos.

A partida foi movimentada e contou com domínio da equipe do técnico Mercy Nunes. A goleada não foi maior devido as boas defesas da goleira Aline.

As meninas da Esmac dominaram os primeiros minutos, mas o primeiro gol aconteceu aos 20’ com Cássia. O segundo veio aos 37’ com Rayane. A bola antes de entrar resvalou na zagueira Mari.

Antes do fim do primeiro tempo as paraenses ampliaram o marcador com Baião aos 38’ e Cássia aos 50’.

No segundo tempo Milena fez 5 a 0 aos 10’ e Thaissinha encerrou a goleada marcando o sexto gol aos 18 minutos.

Joelson Nazareno Ferreira Cardoso dirigiu o jogo com tranquilidade, sem aplicar nenhum cartão amarelo.

Clássico

Depois de dois jogos em casa, a Esmac sai para o duelo com o Iranduba do Amazonas jogo marcado para sábado (29) em Manaus. A equipe baré é a terceira colocada no grupo com quatro pontos.