Libertadores: Com Pikachu, Fortaleza abre o placar, mas cede o empate contra o River Plate

O Fortaleza se complicou na Copa Libertadores. Na noite desta quinta-feira (5), o Leão Cearense empatou em 1 a 1 com o River Plate, na Arena Castelão, e depende de um tropeço do Colo-Colo, para não ficar a cinco pontos da vaga - faltando apenas duas rodadas.

Silvio Romero, que foi expulso, abriu o placar logo aos 4 minutos. Mas, de pênalti, Enzo Fernández empatou aos 17 da primeira etapa. Com o resultado, o River Plate tem a classificação praticamente assegurada, com 10 pontos, e é o líder do grupo F. Já o Fortaleza é o terceiro, com quatro. Dois a menos que o Colo-Colo que joga ainda hoje com o Alianza Lima-PER.