Lewandowski perde pênalti e Polônia e México empatam sem gols pela Copa do Mundo 2022

México e Polônia empataram sem gols nesta terça-feira (22), no estádio 974, em Doha, e deixaram em aberto a disputa pelas vagas de classificação no Grupo C da Copa do Mundo de 2022. A partida, marcada pelas escassas chances de gols, teve como ponto alto o pênalti perdido pelo atacante polonês Robert Lewandowski, aos 15 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, México e Polônia estão empatados, com um ponto, na segunda colocação do Grupo C. Na liderança da chave está a Arábia Saudita, que venceu a Argentina por 2 a 1 no estádio Lusail.

Tanto México quanto Polônia voltam a entrar em campo pela Copa do Mundo neste sábado (26). Os mexicanos enfrentam a Argentina, às 16h, no estádio Lusail, enquanto os poloneses encaram a Arábia Saudita, às 10h, no Cidade da Educação.

Primeiro tempo

Em uma partida cercada de expectativas depois da derrota da Argentina para a Arabia Saudita, México e Polônia fizeram um jogo travado na primeira etapa. O México, querendo ter a posse de bola, forçou o jogo principalmente pela direita, com Hirving Lozano, mas tentou muitos cruzamentos na área. Do outro lado, isolado do restante da equipe, Lewandowski tentou buscar jogo no meio de campo, mas foi muito bem marcado.

Segundo tempo

Na segunda etapa, a Polônia passou a ser mais ofensiva. Lewa, muito marcado no primeiro tempo, começou a achar brechas entre a defesa mexicana e levar perigo ao gol de Ochôa. Em um desses lances, o camisa 9 da Polônia foi agarrado dentro da área e a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, o melhor do mundo de 2020 e 2021 chutou em cima do goleiro do México, que manteve o zero no placar.