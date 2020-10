Lesão de Hazard pode ser pior do que prevista inicialmente pelo Real

A lesão sofrida por Hazard no último dia 30 de setembro pode ser pior do que o Real Madrid imaginava, segundo a imprensa espanhola. Com previsão de retorno em um mês, o belga não voltou a pisar nos gramados para realizar treinamentos individuais após três semanas de tratamento e pode ser baixa por mais um período para o técnico Zidane.

O camisa sete segue trabalhando apenas dentro da academia do clube e não há progressão no tratamento de sua lesão. Sem uma recuperação gradual, as informações indicam que Hazard deve ficar mais tempo parado do que os 30 dias previstos inicialmente e voltar apenas depois do período de jogos entre seleções.

Desde que chegou à equipe merengue na última temporada, o atacante tem sofrido com diversas lesões e já perdeu mais partidas do que conseguiu entrar em campo. Hazard foi visto apenas 22 vezes em campo e os números são ruins: um gol e sete assistências após um ano e quatro meses de investimento.