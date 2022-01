Leicester x Tottenham: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje, quarta-feira (19/01)

As equipes Leicester x Tottenham entram em campo nesta quarta-feira (19/01) para disputar a 17° rodada da Premier League, com partida marcada para às 16h30 (horário de Brasília), no King Power Stadium, em Leicester. Confira onde acompanhar o jogo:

Onde assistir Leicester x Tottenham?

A partida Leicester x Tottenham pode ser acompanhada pelo canal de TV ESPN e pelo serviço de streaming Star+, às 16h30 (horário de Brasília).

Como Leicester x Tottenham chegaram para o jogo?

O Leicester venceu três de seus últimos quatros jogos pela Premier League. No momento, ocupam a 10° colocação da competição e acumulam 25 pontos.

Já o Tottenham está invicto há 8 jogos pela Premier League. Estão na 6° colocação da competição, com um total de 33 pontos.