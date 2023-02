Lech x Bodo Glimt: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (23/02) pela Conference League

As equipes Lech x Bodo Glimt disputam nesta quinta-feira (23/02) as oitavas de final da Liga Conferência. O jogo tem início às 17h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Poznań, na Polônia. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lech x Bodo Glimt ao vivo?

A partida Lech x Bodo Glimt pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Lech x Bodo Glimt chegam para o jogo?

Lech foi o vice-líder do Grupo C da Liga Conferência e somou 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota.

Já Bodo Glimt vem da 3° posição do Grupo A da Liga Europa, por onde acumulou 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas.

A partida de ida entre Bodo Glimt e Lech terminou em empate sem gols.

Prováveis Escalações

Lech: Bednarek; Pereira, Salamon, Kvekveskiri, Milic, Czerwinski; Szymczak, Murawski, Karlstrom, Skoras; Ishak.

Bodo Glimt: Lund; Wembangom, Moe, Lode, Sorensen; Konradsen, Berg, Gronbaek; Mvuka, Moumbagna, Pellegrino.

FICHA TÉCNICA

Lech x Bodo Glimt

Liga Conferência - Conference League

Local: Estádio Municipal de Poznań, na Polônia

Data/Horário: 23 de fevereiro de 2023, 17h