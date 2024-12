Lecce x Lazio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (21/12) pelo Campeonato Italiano

Lecce x Lazio disputam hoje, sábado (21/12), a 17° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorrerá às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lecce x Lazio ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Lazio é o 5° colocado do Campeonato Italiano e soma 10 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 30 gols marcados e 23 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Lecce ocupa a 14° posição e acumula 4 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 10 gols marcados e 27 gols sofridosa. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Lecce x Lazio: prováveis escalações

Lecce: Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Berisha, Rafia; Pierotti, Morente, Krstovic.

Lazio: Provedel; Marusic, Patric, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella, Isaksen, Zaccagni; Pedro (Dia), Castellanos.

FICHA TÉCNICA

Lecce x Lazio

Campeonato Italiano

Local: Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália

Data/Horário: 21 de dezembro de 2024, 16h45