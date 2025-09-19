Lecce x Cagliari: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/09) pelo Campeonato Italiano Lecce e Cagliari jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 19.09.25 14h45 Cagliari já soma 3 pontos a mais que o Lecce no Campeonato Italiano (X/ @OfficialUSLecce) Lecce x Cagliari disputam hoje, sexta-feira (19/09), a 4° rodada do Campeonato Italiano. O jogo acontece às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Como x Genoa ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Até agora, Cagliari empatou com a Fiorentina por 1 a 1, perdeu para o Napoli pro 1 a 0 e venceu o Parma por 2 a 0. Lecce passou por um empate sem gols com Genoa, uma derrota de 2 a 0 para o Milan e outra de 4 a 0 para a Atalanta. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Stuttgart x St. Pauli: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/09) pela Bundesliga Stuttgart e St Pauli jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Betis x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/09) por La Liga Betis e Real Sociedad jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Como x Genoa: prováveis escalações Como: Falcone; Kouassi, Siebert, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Tete Morente, Stulic, Sottil. Genoa: Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho, Palestra; Esposito, Belotti. FICHA TÉCNICA Como x Genoa Campeonato Italiano Local: Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália Data/Horário: 19 de setembro de 2025, 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Cagliari Lecce jogos de hoje Campeonato Italiano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (21/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Italiano, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 21.09.25 7h00 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão Palmeiras e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 20.09.25 20h00 Campeonato Brasileiro Botafogo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão Botafogo e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 20.09.25 17h30 Campeonato Brasileiro Ceará x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/09) pelo Brasileirão Ceará e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 20.09.25 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES PÓS-JOGO Técnico do Remo admite fragilidade em casa e pede calma após derrota no Baenão O Clube do Remo perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste sábado (20/9), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B 20.09.25 23h43 FUTEBOL Remo: Preço do ingresso na volta ao Baenão não agrada e torcedor diz: 'virou artigo de luxo' Remo cobrou R$80 no valor do ingresso , maior preço já estipulado pela diretoria nesta Série B, ultrapassando até mesmo o clássico Re-Pa 21.09.25 7h30 Fim da linha Remo demite António Oliveira após derrota para o Atletico-GO, no Baenão Clube informou que decisão foi tomada após reunião e também envolve a comissão técnica do treinador português 21.09.25 14h48 Futebol Gestão e confiança serão armas de Márcio Fernandes no retorno ao Paysandu, afirmam comentaristas Carlos Ferrira e Mathaus Pauxis avaliam futuro da quarta passagem do treinador no Papão. 21.09.25 7h00