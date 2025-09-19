Lecce x Cagliari: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/09) pelo Campeonato Italiano

Lecce x Cagliari disputam hoje, sexta-feira (19/09), a 4° rodada do Campeonato Italiano. O jogo acontece às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, Cagliari empatou com a Fiorentina por 1 a 1, perdeu para o Napoli pro 1 a 0 e venceu o Parma por 2 a 0.

Lecce passou por um empate sem gols com Genoa, uma derrota de 2 a 0 para o Milan e outra de 4 a 0 para a Atalanta.

Prováveis escalações

Como: Falcone; Kouassi, Siebert, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Tete Morente, Stulic, Sottil.

Genoa: Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho, Palestra; Esposito, Belotti.

FICHA TÉCNICA

Lecce x Cagliari

Campeonato Italiano

Local: Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália

Data/Horário: 19 de setembro de 2025, 15h45