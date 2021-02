Lateral revelado pelo Vila Nova-GO acerta com Independente

Com foco no Parazão de 2021 o Independente, de Tucurui, enseja uma estreia convincente diante do Tapajós, no dia 28. Enquanto o técnico Sinomar Naves trabalha no aprimoramento tático do time, a diretoria segue reforçando o elenco com novos jogadores.

Neste sábado (13), o clube anunciou pela sua página online a chegada do lateral Lima, jogador de 26 anos, que tem no currículo passagens pelo Vila Nova-GO, Brasiliense- DF, Taubaté- SP e Goiânia- GO, além do futebol português.

No Campeonato Brasileiro da Série D realizou 14 jogos pelo Goiânia. Em 202º ainda atuou seis jogos pelo Real Ariquemes de Rondônia.

Lima vem para uma posição que o Galo conta somente com Paulinho.

O presidente Rosalvo Fernandes está cumprindo com todos encargos financeiros. O clube está em dia com salários de jogadores e funcionários.