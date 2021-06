Lateral que se envolveu em briga judicial com o Remo assina pelo Castanhal

Poucos dias depois de ser dispensado pelo Sampaio Corrêa-MA, clube da Série B do Brasileiro, o lateral-direito ex-Remo Rony é o novo reforço do Castanhal para a Série D. Foi o próprio Japiim quem confirmou o acordo com o atleta de 21 anos.

Cria da base do Remo, Rony saiu do clube após uma batalha judicial com o Leão. O jogador alegou que ficou 14 meses sem receber salários quando ainda estava na base, entre os anos de 2017 e 2018, na gestão do ex-presidente Manoel Ribeiro. Em abril de 2020, a justiça liberou o jogador, mesmo depois do Remo depositar o valor devido ao jogador.