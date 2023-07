LASK Linz x Rapid Vienna: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (28/07) pelo Campeonato Austríaco

As equipes LASK Linz x Rapid Vienna disputam nesta sexta-feira (28/07) uma partida válida pela primeira rodada do Campeonato Austríaco. O jogo começa às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Raiffeisen Arena, em Linz, na Áustria. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir LASK Linz x Rapid Vienna ao vivo?

A partida LASK Linz x Rapid Vienna poderá ser acompanha pela plataforma de streaming Star+ a partir das 15h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira (28).

VEJA MAIS

Como LASK Linz x Rapid Vienna chegam para o jogo?

O LASK Linz venceu cinco dos cinco amistosos que disputou na pré-temporada. Foram 22 gols marcados e apenas 6 sofridos. A equipe já jogou a primeira rodada da Copa da Áustria, vencendo por 6x0.

Já o Rapid Vienna venceu um, empatou um e perdeu três dos cinco amistosos que jogou na pré-temporada, com oito gols marcados e 11 sofridos. A equipe também disputou a primeira rodada da Copa da Áustria, vencendo por 7x0.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis Escalações

LASK Linz: Lawal; Stojkovic, Ziereis, Luckeneder e Renner; Michorl e Jovicic; Koné, Zulj e Flecker; Ljubicic. Técnico: Thomas Sageder.

Rapid Vienna: Hedl; Schick, Querfeld, Moormann e Auer; Sattlberger, Kerschbaum, Kuhn, Seidl e Grull; Burgstaller. Técnico: Zoran Barisic.

FICHA TÉCNICA

LASK Linz x Rapid Vienna

Campeonato Austríaco

Local: Estádio Raiffeisen Arena, em Linz, na Áustria

Data/Horário: 28 de julho de 2023, 15h30