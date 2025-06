Kuwait x Palestina: veja o horário e escalações do jogo de hoje (05/06) pelas eliminatórias da Copa

Kuwait x Palestina disputam hoje, quinta-feira (05/06), a terceira rodada das eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo. O jogo começará às 15h15 (horário de Brasília), no Estádio Jaber Al-Ahmad, no Kuwait. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Kuwait x Palestina?

A partida não terá transmissão oficial no Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

O Kuwait é o lanterna do Grupo B das eliminatórias, ainda não obteve vitórias e soma 5 empates, 3 derrotas, 7 gols marcados e 14 gols sofridos.

Já a Palestina está na vice-lanterna do mesmo grupo e acumula 1 vitória, 3 empates, 4 derrotas, 7 gols marcados e 12 gols sofridos.

VEJA MAIS

Kuwait x Palestina: prováveis escalações

Kuwait: Al-Rashidi; Al-Hajeri, Al-Enezi, Al-Harbi, Khaled; Hani, Al-Mutar; Daham, Al-Dhefiri, Zanki; Nasser

Palestina: Hamadeh; Al-Battat, Mahajneh, Termanini, Taha; Kharoub, Jaber; Dabbagh, Hamdan, Seyam; Ali

FICHA TÉCNICA

Kuwait x Palestina

Eliminatórias da Copa do Mundo - Ásia

Local: Estádio Jaber Al-Ahmad, no Kuwait

Data/Horário: 05 de junho de 2025, 15h15