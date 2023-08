Kannemann deve deixar o Grêmio rumo ao Independiente

O jogador argentino Walter Kannemann, de 32 anos, pode estar de saída do Grêmio. O Independiente ofereceu uma proposta para o atleta, que já aceitou os termos e aguarda a resolução entre os clubes.

Segundo informações do jornal Correio do Povo, o Independiente está disposto a pagar 800 mil dólares (R$3,8 milhões) pelo zagueiro titular do Tricolor. Kannemann renovou seu contrato por um ano no início de 2023 e chegou a aceitar uma proposta de redução salarial. O time argentino planeja contratar o jogador por pelo menos dois anos.

A equipe gaúcha planejava oferecer um novo contrato para Kannemann no final da janela de transferências, mas não houve tempo. O zagueiro se tornou uma das principais peças do Grêmio e jogou 31 partidas nesta temporada. Seu maior problema é disciplinar: recebeu 18 cartões amarelos e 3 vermelhos.

Expulso no último jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil, Kannemann se recupera de uma fratura em um dos dedos da mão direita sofrida no dia da partida. Em toda a sua carreira, jogou em apenas três clubes: San Lorenzo, da Argentina, Atlas, da Itália, e o Grêmio, onde está desde 2016.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)