Kaká explica estágio e Rogério Ceni brinca: 'É o próximo treinador quando eu sair'

O São Paulo está recebendo nesses próximos dias a visita do ídolo Kaká, que acompanhará os treinamentos da equipe para concluir o curso da licença A de treinador da CBF. O ex-jogador explicou o estágio e falou sobre o reencontro com Rogério Ceni.

- Estou fazendo um curso da CBF de treinador licença A e preciso de 50 horas acompanhando um time profissional. Conversei com o Rogério que gostaria aprender com ele e casou de ser aqui no São Paulo, com ele e tudo mais. Vou completar estas 50 horas com um dos melhores treinadores que temos no Brasil - disse Kaká, em um vídeo divulgado nas redes sociais do São Paulo.

O ex-jogador revelou que pretende seguir carreira na área de gestão esportiva. No entanto, não descartou ser treinador no futuro.

- Estou numa fase de estudo. No meu quarto curso de gestão esportiva - que é a área que mais gosto - e no meu primeiro de treinador. Este curso de treinador é mais para entender, se eu for um gestor, como é cuidar de um treinador. Como jogador você não pensa em todas essas possibilidades. Está sendo uma experiência muito rica - finalizou.

Rogério Ceni aproveitou para brincar com Kaká. Juntos, eles venceram o Rio-São Paulo de 2001 e o Supercampeonato Paulista de 2002.

- É o próximo treinador. Quando eu sair, ele já vai assumir o São Paulo - afirmou o agora treinador do São Paulo.