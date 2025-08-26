Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Kairat x Celtic: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pela Champions League

Kairat e Celtic jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Kairat e Celtic empataram sem gols na partida de ida (X/ @CelticFC)

Kairat x Celtic disputam hoje, terça-feira (26/08), os playoffs qualificatórios da Champions League. O jogo inicia às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Central, em Almati, Cazaquistão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Kairat x Celtic ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na terceira pré-eliminatória, o Kairat eliminou Slovan Bratislava, equanto Celtic entrou na competição durante os playoffs qualificatórios.

A partida de ida entre as equipes terminou em empate sem gols.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (26/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta terça-feira

Kairat x Celtic: prováveis escalações

Kairat: Matheus; Seol, Veljkovic, Lekovic, Tiknizyan; Elsnik, Kostov; Milson, Duarte, Olayinka; Ndiaye. Técnico: Vladan Milojević.

Celtic: Michail; Bruno, Luckassen, Goldar, Pileas; Pepe, Sunjic; Correia, Dragomir, Orsic; Tankovic. Técnico: Juan Carlos Carcedo.

FICHA TÉCNICA
Kairat x Celtic
Champions League
Local: Estádio Central, em Almati, Cazaquistão
Data/Horário: 26 de agosto de 2025, 13h45

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Champions League

Kairat

Celtic

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa da Liga Inglesa

Wolverhampton x West Ham: onde assistir e escalações do jogo hoje (26/08) pela Copa da Liga Inglesa

Wolverhampton e West Ham jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

26.08.25 14h30

Liga dos Campeões

Kairat x Celtic: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pela Champions League

Kairat e Celtic jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

26.08.25 12h45

Futebol

UFMG: Remo e Paysandu se afastam de objetivos após 23ª rodada da Série B

Papão amarga lanterna, enquanto Leão Azul se afastou ainda mais do G4

26.08.25 11h02

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (26/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta terça-feira

26.08.25 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Ex-presidente do Paysandu sobre situação do clube na Série B: 'Só Deus e Nossa Senhora de Nazaré'

O ex-presidente bicolor, Alberto Maia, utilizou a rede social para falar da situação do Papão no Brasileiro, em que o clube alviceleste luta contra o rebaixamento

25.08.25 12h41

Futebol

Goleada do Flamengo supera a sofrida pelo Paysandu e se torna a maior da era dos pontos corridos

Mengão venceu o Vitória-BA por 8 a 0 na última segunda-feira (25)

26.08.25 8h53

SÉRIE B

Bem-vindo de volta: Amazonas vence fora e joga Paysandu para a lanterna

Com os resultados desta segunda-feira, o Paysandu permanece com 21 pontos na 20ª posição. O América-MG está em 19º com 22 pontos, o Volta Redonda em 18º com 24, o Amazonas em 17º com 24 e o Botafogo-SP, agora fora do Z-4, soma 25 pontos na 16ª colocação

26.08.25 0h01

Futebol

UFMG: Remo e Paysandu se afastam de objetivos após 23ª rodada da Série B

Papão amarga lanterna, enquanto Leão Azul se afastou ainda mais do G4

26.08.25 11h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda