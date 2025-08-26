Kairat x Celtic: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pela Champions League

Kairat x Celtic disputam hoje, terça-feira (26/08), os playoffs qualificatórios da Champions League. O jogo inicia às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Central, em Almati, Cazaquistão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Kairat x Celtic ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na terceira pré-eliminatória, o Kairat eliminou Slovan Bratislava, equanto Celtic entrou na competição durante os playoffs qualificatórios.

A partida de ida entre as equipes terminou em empate sem gols.

Kairat x Celtic: prováveis escalações

Kairat: Matheus; Seol, Veljkovic, Lekovic, Tiknizyan; Elsnik, Kostov; Milson, Duarte, Olayinka; Ndiaye. Técnico: Vladan Milojević.

Celtic: Michail; Bruno, Luckassen, Goldar, Pileas; Pepe, Sunjic; Correia, Dragomir, Orsic; Tankovic. Técnico: Juan Carlos Carcedo.

FICHA TÉCNICA

Kairat x Celtic

Champions League

Local: Estádio Central, em Almati, Cazaquistão

Data/Horário: 26 de agosto de 2025, 13h45