Kairat x Celtic: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pela Champions League Kairat e Celtic jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 26.08.25 12h45 Kairat e Celtic empataram sem gols na partida de ida (X/ @CelticFC) Kairat x Celtic disputam hoje, terça-feira (26/08), os playoffs qualificatórios da Champions League. O jogo inicia às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Central, em Almati, Cazaquistão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Kairat x Celtic ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na terceira pré-eliminatória, o Kairat eliminou Slovan Bratislava, equanto Celtic entrou na competição durante os playoffs qualificatórios. A partida de ida entre as equipes terminou em empate sem gols. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (26/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta terça-feira Kairat x Celtic: prováveis escalações Kairat: Matheus; Seol, Veljkovic, Lekovic, Tiknizyan; Elsnik, Kostov; Milson, Duarte, Olayinka; Ndiaye. Técnico: Vladan Milojević. Celtic: Michail; Bruno, Luckassen, Goldar, Pileas; Pepe, Sunjic; Correia, Dragomir, Orsic; Tankovic. Técnico: Juan Carlos Carcedo. FICHA TÉCNICA Kairat x Celtic Champions League Local: Estádio Central, em Almati, Cazaquistão Data/Horário: 26 de agosto de 2025, 13h45