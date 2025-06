Juventus x Wydad AC: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/06) pelo Mundial de Clubes

Juventus x Wydad Casablanca disputam hoje, domingo (22/06), a 2° rodada do Mundial de Clubes. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventus x Wydad AC ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025, o Juventus goleou Al Ain por 5 a 0, enquanto Wydad foi derrotado pelo Manchester City, por 2 a 0.

Juventus x Wydad Casablanca: prováveis escalações

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Gonzalez, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani.

Wydad: Benabid; Moufi, Meijers, Boutouil, Ferreira, Moufid; Amrabat, Malsa, El Moubarik, Lorch; Rayhi.

FICHA TÉCNICA

Juventus x Wydad AC

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia, Califórnia, EUA

Data/Horário: 22 de junho de 2025, 13h