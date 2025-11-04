Juventus x Sporting: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/11) pela Champions League

Juventus x Sporting disputam hoje, terça-feira (04/11), a 4° rodada da Champions League. O jogo começará às 17h (horário de Brasília), no Estádio Allianz, em Turim, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventus x Sporting ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Sporting passou por uma vitória de 4 a 1 sobre o Kairat, por uma derrota de 2 a 1 para o Napoli e por uma vitória de 2 a 1 sobre o Olympique.

Já o Juventus passou por um empate de 4 a 4 com o Borussia Dortmund, outro de 2 a 2 com o Villarreal e por uma derrota de 1 a 0 para o Real Madrid.

Juventus x Sporting: prováveis escalações

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti e Cambiaso; McKennie, Locatelli, Khéphren Thuram, Koopmeiners e Kostic; Yildiz (Lois Openda) e Vlahovic. Técnico: Igor Tudor.

Sporting: Rui Silva; Fresneda, Gonçalo Inácio, Debast e Maxi Araújo; Hjulmand, João Simões, Geovany Quenda Pedro Gonçalves;, Francisco Trincão e Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.

FICHA TÉCNICA

Juventus x Sporting

Champions League

Local: Estádio Allianz, em Turim, Itália

Data/Horário: 04 de novembro de 2025, 17h