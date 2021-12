Juventus vence Malmö e garante a liderança do Grupo H da Champions League

A Juventus venceu o Malmö por 1 a 0 no Allianz Stadium pela sexta e última rodada da fase de grupos da Champions League. Com a vitória, a Velha Senhora avançou à liderança do Grupo H devido ao empate do Chelsea com o Zenit por 3 a 3. O gol da partida foi marcado por Moise Kean.

POSSE DA JUVE

A Juventus foi superior em campo e dominou a posse de bola. Com o controle das ações do jogo, a Velha Senhora criou as melhores oportunidades de gol e chegou com mais perigo do que o Malmö.

JUVE NA FRENTE

A Juve começou pressionando nos primeiros minutos e conseguiu abrir o placar. Aos 18 minutos da primeira etapa, Bernardeschi recebeu a bola pela direita e acertou um lindo cruzamento de três dedos na área para Moise Kean, que se antecipou da marcação e marcou o gol.

SEGUNDO TEMPO FRIO

Na etapa final, a Juventus basicamente segurou o resultado para buscar o primeiro lugar do grupo. O Malmö, lanterna do grupo, não ofereceu qualquer resistência ao placar. No fim, o gol de empate do Zenit, no outro jogo do grupo, coroou a fase de grupos da Juve com o primeiro lugar e a vaga no Pote 1 do sorteio dos confrontos do mata-mata.

SEQUÊNCIA

Agora, a Juventus aguarda o sorteio das oitavas de final da Champions League, que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 13. Os jogos da próxima fase acontecerão entre fevereiro e março de 2022.