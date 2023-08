Juventude x Vila Nova: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/08) pela Série B

Juventude e Vila Nova disputam hoje, segunda-feira (07/08), a 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 18h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, RS. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventude x Vila Nova ao vivo?

A partida entre Juventude e Vila Nova será transmitida ao vivo pelo pay-per-view Premiere.

Como Juventude e Vila Nova chegam para o jogo?

O Juventude briga pelas primeiras posições da tabela. A equipe está na 6ª posição, com 36 pontos, 11 vitórias, 3 empates, 7 vitórias, 24 gols marcados e 18 sofridos. Venceu 3 e empatou 2 das suas últimas cinco partidas.

Já o Vila Nova também está na disputa pelo acesso, pouco abaixo do Juventude na tabela. O time tem 35 pontos, 10 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, com 23 gols marcados e 12 sofridos. A equipe está em uma má fase, tendo empatado 1 e perdido 4 das suas últimas 5 partidas.

Juventude e Vila Nova: prováveis escalações

Juventude: Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jean Irmer, Vini Paulista, Matheus Vargas e Nenê; Erick Farias e Fábio Gomes. Técnico: Thiago Carpini.

Vila Nova: Dênis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Doma e Rodrigo Gelado; Ralf, Sousa (Luciano Naninho) e Lourenço; Everton Brito (Neto Pessoa), Henrique Almeida e Guilherme Parede. Técnico: Marquinhos Santos.

FICHA TÉCNICA

Juventude e Vila Nova

Campeonato Brasileiro, Série B

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, RS

Data/Horário: 07 de agosto de 2023, 18h