Ganso: São Paulo é condenado na Justiça a pagar dívida de R$ 3,9 milhões

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o São Paulo deve pagar R$ 3,9 milhões para a empresa DIS Esportes. A decisão é por conta dos direitos econômicos do jogador paraense Paulo Henrique Ganso, na transferência ao Sevilla, da Espanha. A juíza Mônica Lima Pereira decidiu que o clube paulista tem 15 dias para quitar a dívida.

A dívida inicial era de R$ 2,7 milhões, mas o valor foi atualizado com juros e correções monetárias. Na transferência do jogador para o time espanhol, foi acertado o valor de 9,4 milhões de euros por Ganso. O pagamento à empresa foi dividido em três partes, mas segundo a DIS Esportes, o São Paulo não cumpriu a última parte do acordo. Assim, a empresa foi até a justiça cobrar a equipe paulista.

A juíza também determinou que o clube pague 5% dos honorários dos advogados. O São Paulo ainda pode recorrer da decisão. O time paulista pode fazer o depósito de 30% do valor e, com isso, poderá fazer o pagamento do restante da dívida em até seis parcelas, que terão correções monetárias e juros de 1% ao mês.

Entenda

Na compra de Paulo Henrique Ganso, em 2012, a DIS Esporte cedeu R$ 7,5 milhões para o São Paulo. Com isso, a companhia ficou com 68% dos direitos econômicos do paraense. Na venda para o Sevilla, o grupo teria direito a 4,5 milhões de euros, mais os 20% de uma venda futura.

O São Paulo disse que o pagamento à DIA não foi efetuado porque o dinheiro ficou retido pelo Fisco da Espanha.

No Tricolor, Ganso ficou campeão da Copa Sul-Americana em 2012, fez 221 jogos, marcou 24 gols e distribuiu 49 assistências.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)