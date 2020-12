Júnior, ex-lateral da Seleção, lembra de momentos com Paolo Rossi

Júnior, ex-lateral da Seleção Brasileira e atual comentarista da Rede Globo, lembrou do atacante Paolo Rossi após a morte do ídolo italiano. O ex-jogador lembrou dos tempos em que esteveno Torino, enquanto o artilheiro jogava na Juventus, clubes da mesma cidade, e que o camisa nove sempre mostrou respeito pelo adversário.

- Depois de 82, quando fui para a Itália, em 84, ele (Rossi) jogava na Juventus. A gente se encontrava porque frequentávamos os mesmos restaurantes. Aquela figura que você viu um tempo atrás aqui é a figura dele. Gentil, educado... Mesmo com tudo o que fez contra a Seleção Brasileira, ele jamais faltou com o respeito ou tirou onda a respeito daquilo. Acho que por isso o respeito é muito grande por Paolo Rossi.

Caio Ribeiro, que também atuou no futebol italiano, fez questão de lembrar a adoração do povo por Rossi.

- O povo italiano tinha muita gratidão por tudo o que ele fez em 82, era um dos grandes ídolos. Aliás, poucas pessoas me fizeram chorar durante uma partida de futebol. Ele foi uma delas. Essa geração do Júnior foi a que me fez apaixonar pelo futebol. E o grande momento dessa Copa foi esse que o Paolo Rossi foi protagonista.

A morte do ex-jogador italiano foi dada pela emissora "RAI" e confirmada pelos jornais mais conceituados do país. Além da Copa do Mundo, o atacante também conquistou uma Liga dos Campeões e dois títulos do Campeonato Italiano.