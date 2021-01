Jornalista de O Liberal participa de programa nacional sobre mulher na cobertura esportiva

A mulher no jornalismo esportivo é o tema do programa ABI Esporte, que abre a temporada 2021 e será realizado nesta segunda-feira (18), às 19h30, no canal de Youtube da Associação Brasileira de Imprensa (ABI).

A jornalista de O Liberal, Andreia Espírito Santo, é uma das convidadas. Também vão participar a pesquisadora Leda Costa, professora visitante da Faculdade de Comunicação da UERJ, e as jornalistas Débora Gares (Grupo Globo) e Julia Belas, assistente editorial do grupo de mídia DAZN. O programa ABI Esporte tem apresentação do jornalista Marcos Gomes.

Entre os assuntos abordados estão as mulheres pioneiras no jornalismo esportivo no Brasil, o surgimento do movimento “Deixa ela trabalhar”, o assédio e o machismo como desafios a serem superados, além das conquistas e as perspectivas na profissão.

O ABI Esporte é o programa de entrevistas da entidade que trata de assuntos como a liberdade de expressão, o racismo, a mulher no jornalismo esportivo, a tecnologia do esporte, lançamentos de livros, as modalidades olímpicas, paralímpicas, sem esquecer o futebol.

O programa estreou em novembro com a jogadora de vôlei de praia Carol Solberg, entrevistada pelos jornalistas Juca Kfouri, Sylvia Moretzohn e Cid Benjamin. O segundo episódio lembrou o aniversário de 70 anos do Maracanã, e trouxe os depoimentos dos jornalistas Ivan Cavalcante Proença, Cris Dissat e Bruno Balacó.

O terceiro foi sobre “Maradona: Ídolo generoso e solidário”, com os jornalistas Geraldo Mainenti, Janaina Figueiredo e o ex-jogador Afonsinho.

Fechando a temporada 2020, o assunto foi o banimento da Rússia dos Jogos de Tóquio e da Copa do Catar, que contou com as participações da professora da USP, Katia Rubio, do radialista Wagner Gomes e do fundador da Fan Experience 360, Romulo Macedo.



Confira a programação do ABI Esporte até março de 2021:

18/01 – A mulher no jornalismo esportivo

25/01 – Copa Libertadores – Palmeiras X Santos

01/02 – Esporte também é cultura

08/02- Incêndio no Ninho do Urubu – 2 anos

22/02 – Mudanças nos canais de esporte na TV

01/03 – Campeonatos estaduais + Copa do Nordeste