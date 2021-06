Jornalista chama times do Nordeste de 'lixo' e 'porcaria' e recebe fúria de jogador do Bahia: 'Imundo'

O atacante Rossi, do Bahia, foi um dos jogadores de times do Nordeste a se revoltar com comentário feito pelo jornalista Domenico Gatto, da rádio Energia 97, de São Paulo, que afirmou que os times da Copa do Nordeste são 'lixo' e 'porcaria', e citou Bahia e Ceará como uma espécie de 'menos piores'.

- A Copa do Nordeste é um lixo, uma porcaria. O Bahia é o mais forte desses aí, mas também é uma porcaria, é outro lixo. Eu não vou falar que o Ceará é uma potência. É uma porcaria

Mesmo com o comentário atenuante sobre o Bahia, o atacante Rossi postou uma resposta furiosa nos comentários de uma pagina no Instagram, que repercutiu a fala do radialista.

- Imagina o cheiro da boca desse imundo - postou Rossi.

Arthur Cabral, que teve passagem pelo Ceará e hoje defende o Basel, da Suíça, desabafou em outra postagem e criticou o nível dos comentaristas esportivos.

- continua falando merda. Algumas equipes nordestinas, hoje, são muito melhores, mais organizadas, mais estruturadas (inclusive pagando bem e em dia) do que muitas equipes consideradas grandes do Sul/Sudeste do Brasil. E já que você enfatizou tanto o nível técnico dos jogadores, eu posso falar do nível técnico de alguns comentaristas? Por que me sonho é entender como alguns de vocês conseguem chegar em tal posto!! - disse

Depois da repercussão negativa, Domenico Gatto usou as redes sociais para pedir desculpas e afirmar que não estava falando sobre o povo nordestino e sim sobre o futebol da região.

- Quando eu brinquei lá e me referi que os times do Nordeste são um lixo, são uma porcaria, é tecnicamente falando. Eu não desrespeitei nenhum território do Nordeste. Muito pelo contrário. Minha sogra é cearense, o pessoal da minha família, uma parte, é tudo do Nordeste. Vocês estão de brincadeira de ficar pegando pesado no meu pé em relação a isso. Se alguém se sentiu ofendido, eu peço desculpas - afirmou.