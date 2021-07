Jornalista Carlos Cereto anuncia saída da Globo: 'Muita coisa mudou. Eu também mudei'

O Jornalista Carlos Cereto anunciou, pelas redes sociais, que deixa a Globo após 20 anos. Em um longo texto, o ex-apresentador de programas como 'Acabou a Brincadeira' e que foi comentarista de programas como 'Redação' e 'Seleção' relembrou de seu trajeto dentro da empresa.

- Acabou a brincadeira. Depois de 20 anos, o meu ciclo no grupo Globo chegou ao fim. Foram 20 anos de SporTV, nas mais variadas funções, e duas rápidas passagens pela extinta rádio Globo de São Paulo . No Sportv fiz de tudo um pouco. Fui repórter durante anos, produtor, editor, editor-chefe, chefe de reportagem, chefe de redação, comentarista, apresentador. Participei na linha de frente de grandes coberturas - disse ele, que continuou.

- Viajei , conheci outros países e realizei meus sonhos profissionais. Aprendi a fazer jornalismo esportivo de qualidade e a trabalhar em televisão. Aprendi especialmente com dois grandes profissionais , Marco Mora, ex diretor de esporte da Globo , que hoje mora no céu e Cleber Machado , a quem considero um amigo querido. Serei eternamente grato aos dois. O SporTV e a Tv Globo que conheci não existem mais. Muita coisa mudou. Eu também mudei e continuo em busca de transformações e novos desafios. Agradeço a todos pelo carinho de sempre. Em breve a gente se vê de novo. #jornalismoesportivo