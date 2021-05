Jorge Wilstermann supera Ceará e tira o Vozão da Sul-Americana

Mesmo chegando com a vantagem de depender só do próprio resultado, o Ceará acabou eliminado da Copa Sul-Americana ao perder por 1 a 0 para o Jorge Wilstermann atuando no estádio Félix Capriles. Com isso, o Arsenal de Sarandi, vencendo em casa o Bolívar, foi a equipe qualificada na chave para as oitavas de final.

>Situação de todos os grupos da Sula

SUSTOS DOS DOIS LADOS

Em partida onde os mandantes se acostumaram a ficar mais tempo com a bola e o Vozão postava suas linhas diante da necessidade de marcar bem sem desgaste excessivo, antes dos 20 minutos cada um dos sistemas ofensivos já tinham feito fãs brasileiros e bolivianos ficarem preocupados. Enquanto do lado cearense Lima conseguiu bom lance pela direita e bateu firme para defesa de Banegas, Osorio e Patito Rodríguez abriram bons espaços para chutar em gol, mas o arqueiro Richard se posicionou bem para fazer duas intervenções complicadas.

WILSTERMANN CRESCE

Se o Vozão acabou parando na oportunidade mais clara de Lima em relação a criação de chances perigosas, do lado dos comandados de Diego Cagna o ritmo físico e também técnico de usar as pontas para abrir a defesa cearense foi mantido. Com isso, os momentos de perigo do Aviador foram se acumulando e a presença de Richard se fez fundamental com pelo menos outras duas defesas de muita dificuldade nos chutes de Villarroel e novamente Osorio para evitar a abertura do marcador.

CONTRA O TEMPO... E O PLACAR

Na volta para o segundo tempo, os comandados de Guto Ferreira tinham 45 minutos quase que na obrigação de vencer diante do cenário onde o Arsenal Sarandí já vencia por 2 a 0 o Bolívar e se colocava como o time classificado para as oitavas de final na chave.

As primeiras ações mostraram que o Jorge Wilstermann voltou igualmente determinado e com gás para conseguir converter uma de suas chances onde, na melhor delas, Osorio apareceu de novo com campo para bater da meia-lua na trave esquerda de Richard que acabou defendendo no "susto" quando sobrou o rebote. E, quando o Vozão parecia demonstrar alguma reação no confronto, Patito Rodríguez fez bonita jogada individual, invadiu a grande área para bater no ângulo de Richard que, dessa vez, só olhou a bola estufar as redes.

FIM DA CAMINHADA

Já afetado pela questão de condicionamento físico e fazendo uma partida tecnicamente ruim, o Ceará bem que tentou um esforço final pensando na virada do marcador no Félix Capriles, mas pouco fez para merecer e o resultado terminou com a vitória simples dos donos da casa.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDAJORGE WILSTERMANN 1 x 0 CEARÁLocal: Estádio Félix Capriles, em Cochabamba (BOL)Data e hora: 27/05/2021 - 19h15Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)Assistentes: Byron Romero e Andrés Tola (ambos EQU)Cartões amarelos: Patito Rodríguez, Reyes (WIL); Jael (CEA)Cartões vermelhos:

GOLS: Patito Rodríguez (29'/2°T)

JORGE WILSTERMANN (Técnico: Diego Cagna)Banegas; Áñez, Maxi Ortiz, Reyes e Ballivián; Villarroel, Morales, Patito Rodríguez e Arano (Luis Vargas, aos 32'/2°T); Serginho (Adriel Fernández, aos 37'/2°T) e Osorio (Gilbert Álvarez, aos 24'/2°T).

CEARÁ (Técnico: Guto Ferreira)Richard; Gabriel Dias, Messias, Jordan e Bruno Pacheco; Willian Oliveira (Fernando Sobral, no intervalo), Charles (Jorginho, aos 20'/2°T), Mendoza, Vina (Marlon, aos 20'/2°T) e Lima (Yony González, aos 27'/2°T); Jael (Saulo Mineiro, no intervalo).