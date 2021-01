Jorge Jesus se irrita com Pedrinho em jogo do Benfica: 'Está sempre no chão'

O técnico Jorge Jesus, do Benfica, se irritou com o brasileiro Pedrinho na vitória dos Encarnados por 4 a 0 sobre o Estrela Amadora, na última terça-feira, nas oitavas de final da Taça de Portugal. Em determinado momento do jogo, o ex-comandante do Flamengo reclamou que o meia estava "caindo o tempo todo".

- Você (Pedrinho) é um passarinho? Está sempre no chão - disse Jorge Jesus ao atleta revelado pelo Corinthians.

Após a partida, em entrevista coletiva, o Mister explicou a bronca no brasileiro, mas fez questão de exaltar o jogador dizendo que ele será importante para as Águias.

- Treinadores não dão puxões de orelhas nos jogadores. É um chavão, isso não existe. Os treinadores dão indicações aos jogadores para corrigir, animar, moralizar, isso sim. É aquilo que devem fazer. (O Pedrinho) é um jogador que não tem tido muito tempo de treino. Chegou após seis meses sem competição, teve Covid-19, lesões. Agora, que tem talento, ninguém tem dúvidas. Quando estiver bem fisicamente, vai ajudar-nos muito - disse Jesus.