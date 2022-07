Jorge Jesus quer Nino no Fenerbahçe e Porto entra na briga para contratar jogador do Fluminense

Na lista de reforços do Fenerbahçe a pedido do técnico Jorge Jesus, o clube ganhou um concorrente na busca pelo zagueiro Nino, do Fluminense. O Porto, de Portugal, também possui interesse no jogador titular absoluto na equipe carioca.

Jorge Jesus já havia pedido a contratação do atleta de 25 anos. O valor para tirá-lo do Fluminense é de 5 milhões de euros, tendo o atleta vínculo com a equipe brasileira até 2024.