Jorge Jesus indica, e Benfica deve tentar novamente a contratação de Willian Arão, do Flamengo

Autor do gol do Flamengo na derrota da última quarta-feira, para o Atlético-MG, Willian Arão voltou a ser destaque no noticiário, porém, desta vez, por ter o seu nome ventilado no Benfica. Segundo a imprensa portuguesa, o clube encarnado viu Jorge Jesus indicá-lo para ser reforço na temporada 2021/22.

Nesta sexta-feira, o jornal "A Bola" avança no interesse e informa que Arão é um opção caso Al Musrati, prioridade neste momento, não seja recrutado junto ao Braga, que pede 15 milhões de euros pelo volante líbio.

A publicação lembra que Arão tem vínculo com o Flamengo até o fim de 2023 e que ele seria "sempre uma solução mais barata e imediata do que o Al Musrati". É dito ainda que Jesus aguarda um meio-campista de olho na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a iniciar no dia 3 ou 4 agosto.

Em julho de 2020, em entrevista ao LANCE!, Arão falou sobre a possibilidade de atuar com Jorge Jesus no Benfica, já que o Mister tentara a sua contratação na temporada passada. Ele avisou que estava focado no Fla:

- O convite seria recebido com muito respeito e com muita alegria. É sinal de que está fazendo o seu trabalho bem feito ter o interesse de outros clubes. Mas, hoje, eu não tenho nada, minha cabeça está sempre focada 100% no Flamengo, e, além do mais, tenho contrato longo e estou muito feliz aqui. Receberia (proposta) com respeito, mas hoje minha cabeça está voltada para o Flamengo - falou o camisa 5, à época (veja a entrevista completa aqui).