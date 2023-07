Jogos de hoje, segunda-feira (24/07): confira onde assistir ao vivo e os horários das partidas

Os jogos de hoje, segunda-feira (24/07), incluem partidas dos jogos da Liga Profissional da Argentina, Campeonato Brasileiro e Copa do Mundo Feminina.

Às 8h, Brasil e Panamá jogam pela Copa do Mundo Feminina de Futebol, com transmissão ao vivo pela Globo e SporTV. Já às 19h, Coritiba e Fluminense disputam pelos jogos do Campeonato Brasileiro.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Copa do Mundo Feminina

Itália x Argentina - 3h / SporTV

- 3h / SporTV Alemanha x Marrocos - 5h30 / SporTV

- 5h30 / SporTV Brasil x Panamá - 8h / SporTV, Globo

- 8h / SporTV, Globo Colômbia x Coreia do Sul - 23h / SporTV

Campeonato Brasileiro

Coritiba x Fluminense - 19h / Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Vitória x Chapecoense - 19h / Premiere

- 19h / Premiere Londrina x Botafogo SP - 19h / Premiere

Campeonato Brasileiro Série C

São José RS x Volta Redonda - 20h / DAZN

- 20h / DAZN Floresta x Figueirense - 20h / DAZN

Copa Paulista

Mirassol x Grêmio Prudente - 19h / TNT Sports, HBO Max

Argentina - Liga Profissional

Talleres Córdoba x Gimnasia La Plata - 16h30 / AFA Play

- 16h30 / AFA Play Vélez Sarsfield x Unión de Santa Fe - 16h30 / AFA Play

- 16h30 / AFA Play Banfield x Godoy Cruz - 18h30 / AFA Play

- 18h30 / AFA Play Racing Club x Central Córdoba - 19h30 / AFA Play

Bolívia - Liga Profissional

Always Ready x Vaca Díez - 16h / OddsPedia

- 16h / OddsPedia Universitario de Vinto x Club Blooming - 19h / OddsPedia

Bulgária - Liga Parva

Botev Vratsa x Slavia Sofia - 13h / Live Soccer TV

- 13h / Live Soccer TV Beroe x Arda Kardzhali - 15h15 / Live Soccer TV

UEFA - Campeonato Europeu Feminino Sub-19

Áustria x Bélgica - 16h30 / FlashScore

- 16h30 / FlashScore Países Baixos x Alemanha - 16h30 / FlashScore

- 16h30 / FlashScore Espanha x Chéquia - 19h30 / FlashScore

- 19h30 / FlashScore França x Islândia - 19h30 / FlashScore

Islândia

Keflavik x KA Akureyri - 15h / ESPN

- 15h / ESPN FH x Fylkir - 16h15 / ESPN

Lituânia

FK Panevezys x FA Siauliai - 14h / FlashScore

Noruega

Viking x Aalesund - 14h / FlashScore

Polónia

Korona Kielce x Slask Wroclaw - 14h / FlashScore

Portugal - Allianz Cup

Rússia - FNL

Alania x FC Neftekhimik - 12h / Canal Premier Liga

- 12h / Canal Premier Liga Khimki x Torpedo - 13h30 / Canal Premier Liga

Suécia - Campeonato Sueco

IK Sirius x Mjallby - 14h / Live Soccer TV e Damallsvenskan

Venezuela - Primeira Divisão

Portuguesa FC x Hermanos Colmenarez - 20h30 / OddsPedia

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão