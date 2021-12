Jogos de hoje: confira partidas de futebol deste sábado (04/12)

Sem Brasileirão, a bola vai rolar neste sábado (4) no Re-Pa da Copa Verde e nos principais campeonatos nacionais do futebol Europeu. Remo e Paysandu fazem o Clássico às 17h, com transmissão lance a lance de O Liberal.com. Mas não pora aí: tem Borussia Dortmund x Bayern de Munique valendo a liderança no Alemão, com transmissão do OneFootball. Já no Inglês, West Ham e Chelsea fazem o grande jogo da 15ª rodada, no Star+ e muito mais.

JOGOS DE HOJE: HORÁRIO E ONDE ASSISTIR AS PARTIDAS DESTE SÁBADO (04)

COPA VERDE

Remo x Paysandu - 17h - Cultura e Lance a lance de OLiberal.com

CAMPEONATO INGLÊS

West Ham x Chelsea - 9h30 - Star+

Wolves x Liverpool - 12h - Star+

Watford x Manchester City - 14h30 - Star+

CAMPEONATO ESPANHOL

Sevilla x Villarreal - 10h - Fox Sports e Star+

Barcelona x Betis - 12h15 - Star+

Atlético de Madrid x Mallorca - 14h30 - ESPN Brasil e Star+

Real Sociedad x Real Madrid - 17h - ESPN Brasil e Star+

CAMPEONATO ALEMÃO

Borussia Dortmund x Bayern de Munique - 14h30 - OneFootball (app)

CAMPEONATO ITALIANO

Milan x Salernitana - 11h - ESPN e Star+

Roma x Inter de Milão - 14h - Fox Sports e Star+

Napoli x Atalanta - 16h45 - Fox Sports e Star+

CAMPEONATO FRANCÊS

Lens x PSG - 17h