Jogo entre Bayern de Munique e Barcelona será realizado sem público

O confronto entre Bayern de Munique e Barcelona, válido pela última rodada do Grupo E da Champions League, será realizado sem público na Allianz Arena. Por conta da quarta onda da Covid-19, Markus Soder, primeiro-ministro da Baviera, declarou que os portões do estádio ficarão fechados até o fim do ano.

- É importante decidir hoje de forma unitária para que todo o país não admita espectadores. Se isso não funciona a nível federal, nós faremos somente a níve da Baviera - declarou Soder à "Bayerischer Rundfunk".

Além do jogo contra o Barcelona pela Liga dos Campeões, o Bayern também não poderá receber torcedores diante do Mainz e do Wolfsburg, pela Bundesliga. O Augsburg, outra equipe da Baviera e do Campeonato Alemão, também será atingida com a determinação do primeiro-ministro.



O confronto contra a equipe da Catalunha tem um caráter decisivo, pois o Barça ainda não tem a classificação assegurada. O Benfica, que enfrenta o Dínamo Kiev, é quem pode assumir a vice-liderança do Grupo E caso vença e o time de Xavi tropece diante dos bávaros.