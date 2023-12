Jogo do Fluminense hoje: onde assistir ao vivo e o horário da final do Mundial de Clubes

Manchester City x Fluminense disputam hoje, sexta-feira (22/12), a final do Mundial de Clubes. O jogo será realizado às 15h (horário de Brasília), no Estádio da Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Manchester City x Fluminense ao vivo?

A partida entre Manchester City x Fluminense​ poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, Globoplay FIFA+ e CazéTV, na Twitch e no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Manchester City x Fluminense chegam para o jogo?

Fluminense estreou na semifinal do Mundial, com uma vitória de 2 a 0 sobre o Al Ahly. O time ganhou a última libertadores e seus últimos jogos, em todas as competições que disputa, lhe renderam 3 vitórias e 2 derrotas.

Já o Manchester City iniciou na competição com uma goleada de 3 a 0 sobre Urawa Reds. Campeã da última Champions League, a equipe inglesa passou por 3 vitórias, 1 emparte e 1 derrota em suas últimas partidas.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Manchester City x Fluminense: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias e Aké (Gvardiol); Rodri, Kovacic e Foden; Bernardo Silva, Grealish e Julián Álvarez. Técnico: Pep Guardiola.

FICHA TÉCNICA

Manchester City x Fluminense

Mundial de Clubes

Local: Estádio da Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita

Data/Horário: 18 de dezembro de 2023, 15h

Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia)

Assistente 1: Tomasz Listkiewicz (Polônia)

Assistente 2: Adam Kupsik (Polônia)

Quarto árbitro: Tori Penso (EUA)