Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo e o horário do Brasileirão

Flamengo x Bahia disputam hoje, sábado (30/09), a 25° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Flamengo x Bahia ao vivo?

A partida entre Flamengo x Bahia poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, online e na TV fechada, a partir das 16h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Flamengo x Bahia chegam para o jogo?

Flamengo é o 7° colocado do Brasileirão com 11 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 36 gols marcados e 30 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Bahia ocupa a 17° posição e acumula 6 vitórias, 7 empates, 11 derrotas, 28 gols marcados e 33 gols sofridos. Nas últimas rodadas, o time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Flamengo x Bahia: prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha (Rossi); Wesley França, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar (Thiago Maia), Gerson, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol e Pedro. Técnico (interino): Mário Jorge.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende (Acevedo), Yago, Thaciano, Ademir e Rafael Ratão; Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Bahia

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 30 de setembro de 2023, 16h