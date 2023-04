Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo e o horário da Copa do Brasil

As equipes Flamengo x Maringá disputam nesta quarta-feira (26/04) a volta da terceira rodada da Copa do Brasil. O jogo inicia às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Maringá ao vivo?

A partida Flamengo x Maringá pode ser assistida ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Flamengo x Maringá chegam para o jogo?

Nas primeiras rodadas, Maringá eliminou Sampaio Corrêa por 2 a 1 e Marcílio Dias por 2 a 0.

Antes da partida de ida, o Flamengo ainda havia jogado por esta edição da Copa. O time foi o vice-campeão do Campeonato Carioca, perdendo apenas para o Fluminense.

Maringá venceu a partida de ida contra o Flamengo por 2 a 0.

Prováveis escalações

Mário: Dheimison; Caio Felipe (Lucas Lopes), Max Miller, Wesley e Raphinha; Matheus Blade, Erick Varão, Romarinho e Serginho; Iago Santana e Bruno Lopes. Técnico: Jorge Castilho.

Flamengo: Santos; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro; Cebolinha, Gabigol e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Maringá

Copa do Brasil

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 26 de abril de 2023, 21h30