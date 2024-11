Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo e as escalações do Brasileirão

Cruzeiro x Flamengo disputam hoje, quarta-feira (06/11), a 32° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo começa às 21h (horário de Brasília), no Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cruzeiro x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Cruzeiro está em 8° lugar no Brasileirão e acumula 12 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 36 gols marcados e 33 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Já o Flamengo ocupa a 5° posição com 16 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 50 gols marcados e 37 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

Cruzeiro x Flamengo: prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Walace, Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz.

Flamengo: Rossi; Varela, David Luiz Fabrício Bruno, Ayrton Lucas; Allan, Pulgar, Alcaraz; Plata, BH e Matheus Gonçalves. Técnico: Filipe Luís.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Flamengo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 06 de novembro de 2024, 21h