Jogo das Estrelas, São Silvestre, Copinha... Veja eventos tradicionais que não vão acontecer

Eurocopa, Olímpiadas e Mundial de Clubes foram algumas competições que seriam realizadas em 2020 e precisaram ser adiadas em função da pandemia da Covid-19. E, mesmo meses após o surgimento do novo coronavírus, outros eventos tradicionais, que ocorreriam nesta época, também foram cancelados. Entre amistosos beneficentes, corridas de rua e competições de base, o LANCE! lista abaixo os principais deles.

JOGO DAS ESTRELAS Amistoso beneficente mais famoso do futebol brasileiro, o evento idealizado por Zico, que ocorre tradicionalmente no fim de todo ano, não será realizado em 2020. Conhecida por reunir craques em atividade e aposentados, a partida precisou ser cancelada e a idade avançada da maioria dos participantes foi determinante na decisão.

SÃO SILVESTRE Por conta da pandemia do coronavírus, a São Silvestre precisou ser adiada e não será realizada neste ano. Esta é a primeiro vezem que a prova não acontecerá desde que o evento foi criado, em 1925. Tradicionalmente, a corrida acontece na cidade de São Paulo todo dia 31 de dezembro e reúne milhares de corredores profissionais e amadores. Com a decisão, a previsão é que o ano de 2021 conte com duas edições do evento: uma no dia 11 de julho e outra na tradicional data de 31 de dezembro.

COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIORPrincipal competição de base do futebol brasileiro e tradicionalmente disputada em janeiro, a Copinha também foi cancelada e não será realizada em 2021. A Federação Paulista de Futebol alegou que não há condições de segurança sanitária para os atletas participantes e para a população das cidades que abrigariam as partidas. A edição de 2021 teria 128 times, de todos os Estados do Brasil. A Copinha era disputada ininterruptamente desde 1969.

SUL-AMERICANOS SUB-20 E SUB-17Tradicionalmente disputados em anos ímpares, os Sul-Americanos Sub-20 e Sub-17 foram adiados pela Conmebol. Os torneios estavam previstos para ocorrerem em fevereiro e abril, respectivamente, mas devem ocorrer apenas no fim de 2021. As seleções sub-20, inclusive, estavam em reta final de preparação para a competição que seria disputada na Colômbia.

COPAS DO MUNDO SUB-20 E SUB-17Da mesma forma, a Fifa também confirmou o cancelamento das competições mundiais masculinas das duas categorias de base. Elas seriam realizadas em 2021, na Indonésia e no Peu, respectivamente, e foram transferidas para 2023. A entidade máxima do futebol explicou que "a pandemia de Covid-19 segue representando um desafio para a organização de competições internacionais e restringiu viagens internacionais".