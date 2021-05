Jogadores do Flamengo curtem festa de aniversário da esposa de Everton Ribeiro

A publicitária Marilia Nery, esposa do meia do Flamengo Everton Ribeiro, completou 30 anos nesta terça-feira e aproveitou para comemorar em uma celebração com convidados. Dentre os presentes, estavam alguns atletas Rubro-negros, além de Everton, como o meia Diego Ribas e o atacante Vitinho.

As companheiras dos atletas aproveitaram o evento para publicar fotos com seus parceiros. Bruna Letícia Cunha, esposa de Diego Ribas, aproveitou para brincar nas redes sociais dizendo que foi "noite de namorar o marido" e agradeceu à aniversariante. O trio já tinha passado as férias juntos após o título do Brasileirão.

Veja as publicações originais abaixo.