Jogadores do Brasileirão elegem Casagrande como pior comentarista de 2022; Pedrinho é o melhor

O Pesquisão realizado pelo portal UOL elegeu, com 25% dos votos, o ex-jogador Walter Casagrande como o pior comentarista de futebol de 2022. O levantamento levou em consideração avaliações de atletas que estão em atividade no futebol brasileiro.

Além dele, estão empatados em segundo lugar Ana Thaís Matos, Fábio Sormani e Roger Flores dividem o segundo lugar, com 15% cada. Pedrinho, Felipe Faccincani, Lédio Carmona, Neto, Sérgio Xavier Filho, PC Vasconcelos foram os outros comentaristas citados pelos jogadores na pesquisa.

Por outro lado, quem venceu o prêmio de melhor comentarista de futebol de 2022 foi o ex-jogador Pedrinho. De acordo com Pesquisão do UOL, o ídolo do Vasco levou o título com fola e alcançou 62% dos votos. O pódio foi completo com Grafite e Ricardinho, que 9% cada.